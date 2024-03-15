Turgut Altınok mal beyanında neler bulunuyor? X (Twitter) hesabından mal varlığını açıkladı

15 Mart 2024 19:32 - Güncelleme : 15 Mart 2024 19:35

Turgut Altınok'un mal beyanı araştırılan konular arasında yer aldı. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladıktan sonra Turgut Altınok'a da çağrıda bulunmuştu. Turgut Altınok bugün mal varlığını X hesabından açıkladı.

TURGUT ALTINOK'UN MAL BEYANI

Turgut Altınok X hesabından mal beyanın şu sözlerle açıkladı;

"Kamuoyuna Duyurulur…

BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…

Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler oluşturularak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın!

Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…

Saygılarımla Turgut ALTINOK"