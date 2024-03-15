Türk sinema oyuncusu Tugay Toksöz'ün hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 14:28 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:37

Sinema oyuncusu olan Tugay Toksöz hakkında araştırılanlar arasında kimdir sorusu yer aldı. Usta oyunculardan biri olan Tugay Toksöz 17 Mart 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Peki, Tugay Toksöz kimdir, öldü mü? İşte Tugay Toksöz'ün filmleri...

TUGAY TOKSÖZ KİMDİR?

17 Mart 1937 yılında dünyaya gelmiştir. 25 Haziran 1988 yılında ise İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Asıl adı Seyyid Togay’dır ve aslen Karslıdır. Sultan Ahmet Ticari İlimler Akademisinde yüksek öğrenimini 3. sınıfta bıraktı ve tercümanlık yaptı. Devlet Demir Yolları’nda memur olarak çalıştığı zamanlarda Tunç Okan ile beraber SES mecmuasının organize ettiği yarışmaya katılır ve ikinci olur. 1965 senesinde “Senede Bir Gün” filmi ile ekranlara çıktı. 1965 yılında Dişi Eşkıya filminde de başrol olmuştur. 1969 senesinde yönetmenliğini Orhan Elmas‘ın yaptığı “Boş Beşik” filminde Fatma Girik ile birlikte rol aldı. 1979 senesinde art arda 32 filmde oynayarak, en çok film çeviren aktör olmuştur.

Toksöz, 60’lı yılların sonuna doğru evlenmiştir ve bir kızı oldu. Evliliği fazla uzun sürmedi ve boşandı.

TUGAY TOKSÖZ ÖLDÜ MÜ?

Tugay Toksöz, Gaziantep’te “Karanlığın İçinde” filminin setinde attan düştü ve bacağını kırdı. İyi Tedavi olamayan aktör; İstanbul’da bir otel odasında 25 Haziran 1988 yılında 51 yaşında öldü. Toksöz, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.