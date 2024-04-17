Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 76 personel alacak

17 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:10

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul Yerleşkelerinde toplam 76 sözleşmeli personel istihdam edileceği belirtildi. Detaylar haberimizde!

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 27. maddesi uyarınca idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilecek olan personellerin, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği"ne göre alınacağı ifade edildi.

Başvuruların, açıklanan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu'na uygun şekilde yapılacağı belirtildi. Adayların başvuru yapabilecekleri il, pozisyon adedi, unvan ve fakülte/programlarının belirtildiği tabloya göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve sözlü sınav sonuçlarına göre personel alımının gerçekleştirileceği vurgulandı.

Bu duyuru, enerji sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olabilir. Adayların başvuru sürecini titizlikle takip etmeleri ve gerekli şartlara uygun şekilde başvurmaları gerekiyor.