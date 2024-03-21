Türkiye-Macaristan maçının hakemi Bartosz Frankowski'nin kariyeri ve yönettiği maçlar

21 Mart 2024 14:00 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:30

Türkiye ve Macaristan arasında oynanacak olan maç için geri sayım başladı. 22 Mart 2024 Cuma günü 22.45'te oynanacak olan maçın hakeminin Polonyalı Bartosz Frankowski olacağı açıklandı. Bartosz Frankowski'nin kariyeri ve yönettiği maçlar vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Bartosz Frankowski kimdir? Bartosz Frankowski'nin karnesi ve yönettiği maçlar neler?

BARTOSZ FRANKOWSKİ KİMDİR?

Bartosz Frankowski, Polonya'nın en üst seviye ligi Ekstraklasa'da görev yapan bir hakemdir. 2014 yılından bu zamana kadar Bartosz Frankowski FIFA hakemi olarak görev yapmaktadır. UEFA tarafından birinci kategori hakemi olarak derecelendirilmiştir. Bartosz Frankowski ilk olarak Polonya futbol ligi sisteminin üçüncü kademesinde yer alan II Liga'da 2008 yılında hakemlik yapmıştır. 2010 yılında I Liga'ya (Polonya futbol ligi sisteminin ikinci kademesi) yükselen Bartosz Frankowski 2012 yılına gelindiğinde ise Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da hakemlik yapmaya başlamıştır. Bartosz Frankowski, Ekstraklasa'da ilk olarak 6 Mayıs 2012 tarihinde GKS Bełchatów ile Cracovia arasında oynanan maçı yönetmiştir.

Bartosz Frankowski 23 Mayıs 2014 tarihinde Slovakya ile Karadağ arasında oynanan maçta ilk uluslararası maçını yönetmiştir. Kariyerinde yönettiği önemli maçlar arasında 2019 Polonya Kupası Finali bulunmaktadır. 2023 yılında Almanya ve Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında da orta hakem olarak görev almıştır.

BARTOSZ FRANKOWSKİ'NİN KARNESİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR NELER?

Bartosz Frankowski'in görev aldığı turnuvalar ve liglerden bazıları ise şunlardır: