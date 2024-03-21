Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu hayatı ve biyografisi

21 Mart 2024 10:58 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kariyeri ve serveti insanlar tarafından araştırılıyor. İnsanlar Rifat Hisarcıklıoğlu oğlunun servetinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Detaylar haberimizde...

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara'da 22 Kasım 1955'te doğmuştur. Aslen Kayserili olan Rifat Hisarcıklıoğlu liseyi Ankara TED Koleji'nde okumuştur. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra aile şirketi olan Eskihisar Şirketler Grubu'nda iş hayatına atılmıştır. Günümüzde ise Eskihisar Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. 1992 yılında ise Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'da bir yıl boyunca başkan yardımcılığı yapmış daha sonra 2001 yılında yapılan seçim ile Başkan olarak seçilmiştir. Günümüzde de hala TOBB başkanı olarak seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığı yapmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilen Rifat Hisarcıklıoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU SERVETİ NE KADAR?

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tam serveti kesin olarak bilinmiyor. Ancak Forbes'in 2023 yılında yaptığı 'Türkiye'nin En Zengin 100 Kişisi' listesinde 1.2 milyar dolarlık serveti ile 42. sırada yer almıştır.