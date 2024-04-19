Türkiye UEFA ülke sıralamasında 9. sırada yer aldı

19 Nisan 2024 08:49 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:10

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Olympiakos karşı karşıya geldi.

Uzatmalara giden mücadelede penaltılarda Olympiakos 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen takım oldu.

Karşılaşmanın ardından vatandaşlar Türkiye'nin ülke puanı sıralamasını merak etmeye başladı.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 38 bin 600 puan alarak 9. sıradaki yerini garantiye aldı.

Türkiye'nin hemen gerisinde bulunan Çek Cumhuriyeti'nin ise Avrupa turnuvalarında temsilcisi kalmadı.

Bu sayede Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ligin ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

UEFA ülke sıralaması ise şöyle:

1- İngiltere 104 bin 303 puan

2- İspanya 88 bin 739 puan

3- İtalya 88 bin 712 puan

4- Almanya 85 bin 195 puan

5- Fransa 66 bin 664 puan

6- Hollanda 61 bin 300 puan

7- Portekiz 56 bin 316 puan

8- Belçika 48 bin 600 puan

9- Türkiye 38 bin 600

10- Çek Cumhuriyeti 36 bin 50 puan

10- İskoçya 36 bin 50 puan

12- İsviçre 32 bin 975 puan