Türkiye’de bor rezervlerinin en çok olduğu bölgeler ve iller! En fazla hangi bor minerali nereden çıkarılıyor? Bor madeni kullanım alanları
Türkiye dünya bor rezervlerinin %73’üne sahiptir. Hayatımızın birçok alanında kullanılan bor minerali en çok Türkiye’de çıkmakta. En büyük bor madeni nerede, bor en çok nerede çıkarılır?
Bor yatakları Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek bölgelerinde bulunmaktadır. En fazla çıkarılan bor minerali hangisidir? Bor mineraline dair detaylar haberimizde.
Türkiye’de toplam 3.3 milyar ton bor rezervi bulunmakta.
Bor minerali Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek’te çıkarılmaktadır.
Bursa Kestelek bölgesinde 5.5 milyon ton bor rezervi vardır. En çok bor çıkarılan bölge Bursa Kestelek ilçesinde yer almakta.
Tek büyük bor madeni Eskişehir Kırka ilçesi Seyit Gazi kasabasında bulunmaktadır. Çokça çıkarılan bor minerali ise Tinkal ve Kolemanit’tir.
Önemli ham borlar ise; Kolemanit, Tinkal ve Üleksit’tir.
Kullanım alanlarının oldukça geniş olması sebebiyle bor hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bor; ısıya dayanıklı cam, seramik, ilaç ve kimya sanayii, arabalar, su arıtma gibi birçok alanda kullanılıyor.