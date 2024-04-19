Türkiye'nin 2023 yılında en çok konulan ismi erkeklerde Alparslan olurken kızlarda Asel oldu

19 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'de 2023 yılında en çok konulan bebek isimleri açıklandı.

İsimlerin açıklanması ile birlikte vatandaşlar erkeklerde ve kızlarda en çok hangi isimlerin konulduğunu araştırmaya başladı.

Türkiye'de 2023 yılında doğan bebeklere en çok konulan isim Alparslan oldu.

Erkeklerde ilk üç sıra ise şöyle:

Alparslan - 8 bin 957 çocuk

Yusuf - 5 bin 538 çocuk

Göktuğ - 5 bin 361 çocuk

2023 yılında kızlarda ise en çok konulan isim 8 bin 114 ile Asel oldu.

Yeni doğan kız bebeklerine en çok konulan isimlerin sıralaması ise şöyle:

Asel - 8 bin 114 çocuk

Zeynep - 7 bin 614 çocuk

Defne - 6 bin 895 çocuk