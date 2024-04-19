19 Nisan 2024 12:31 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:32
Türkiye'nin 2023 yılında en çok konulan ismi erkeklerde Alparslan olurken kızlarda Asel oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "İstatistiklerle Çocuk,2023" raporu açıklandı. Raporun açıklanması ile birlikte Türkiye'deki en çok konulan kız ve erkek isimlerinin ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'de 2023 yılında en çok konulan bebek isimleri açıklandı.
İsimlerin açıklanması ile birlikte vatandaşlar erkeklerde ve kızlarda en çok hangi isimlerin konulduğunu araştırmaya başladı.
Türkiye'de 2023 yılında doğan bebeklere en çok konulan isim Alparslan oldu.
Erkeklerde ilk üç sıra ise şöyle:
Alparslan - 8 bin 957 çocuk
Yusuf - 5 bin 538 çocuk
Göktuğ - 5 bin 361 çocuk
2023 yılında kızlarda ise en çok konulan isim 8 bin 114 ile Asel oldu.
Yeni doğan kız bebeklerine en çok konulan isimlerin sıralaması ise şöyle:
Asel - 8 bin 114 çocuk
Zeynep - 7 bin 614 çocuk
Defne - 6 bin 895 çocuk
Kaynak: TGRT HABER