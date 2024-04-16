Tüylerinizi diken diken edecek IMDB en yüksek puanlı korku filmleri 2024

16 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:27

Sinema tarihinin en etkili ve popüler olan türlerinden biri korku filmleridir. Seyircilerin beğenisini kazanan en iyi korku filmlerinden bahsedelim.

TUMBBAD (2018)

IMDb 8.2 olan Hindistan yapımı korku-drama filmi. Hikaye Vinayak Rao’nun Tumbbad’daki ailesinin sırlarını keşfetmesiyle başlar. Tumbbad, doğaüstü bir varlık olan Hastar’ı temsil eden yerdir. Hastar, insanlara lanet getirebilecek bir varlıktır. Vinayak, bu laneti kırmaya ve Tehmirovska ailesinin gizlediklerini öğrenmeye karar verir.

EVİL DEAD RİSE (2023)

IMDb 8.1 olan bu film korku klasiği olan “Evil Dead” serisinin devamı niteliğinde. Kanlı sahneler, gerilim dolu anlarla dolu bu film; iki kardeşin doğaüstü varlık tarafından ele geçirilen apartmana taşındıktan sonraki yaşadıklarını anlatmakta.

GET OUT (2017)

IMDb puanı 7.7 olan ırksal metinlerle dolu korku-gerilim filmidir. Hikayesi siyahi bir fotoğrafçı olan Chris’in kız arkadaşının ailesiyle tanışmasıyla korkunç ve tuhaf olaylar ortaya çıktığında başlar.

STREE (2018)

IMDb 7.6 olan Hindistan yapımı korku-komedi filmi. Hikayesi Chanderi kasabasında her yıl düzenlenen festivallerde kadınları hedef alan doğaüstü varlık Stree tarafından tehdit edilmesiyle başlar.

A QUIET PLACE (2018)

IMDb puanı 7.5 olan korku-gerilim filmi dünyanın gizemli ve ölümcül yaratıklar tarafından istila edildiğini anlatmakta. Yaratıklar sese duyarlı olduğu için en ufak insan sesini bile duyup avlarını bulurlar. Hayatta kalmak için sessiz olmak gerekir.

UPGRADE (2017)

IMDb 7.5 olan bilim kurgu-korku filmidir. Grey Trace, eşini kaybeder ve felç olur. Ancak bir bilgisayar mühendisi tarafından sinir sistemine STEM adlı özel bir implant sistemi yerleştirir. STEM, Grey’e hareket yeteneğini geri kazandırır. Bir süre sonra STEM Grey’in kontrolü dışında çalışmaya başlar. Şiddet eğilimli olmaya başlayan Grey sistemi çözmeye çalışır.

DOCTOR SLEEP (2019)

IMDb puanı 7.4 olan film Stephen King’in Aynı adlı romanının devamı niteliğindedir. Doctor Sleep olarak bilinen Dan Torrance, bağımlılıkla mücadele eden bir adam. Güçlerini kullanarak ölüleri rahatlatma yeteneği olan Torrance, Abra adındaki bir genç kızla iletişim kurar. Hem korku hem dramı içinde barındıran Doctor Sleep en beğenilen korku filmleri arasında.

HEREDİTARY (2018)

IMDb 7.3 olan korku filmi Graham ailesinin trajik ve korkutucu hikayesini anlatır. Annie Graham ailesinin ölümünden sonra ailesinin lanetlenmiş geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Annie’nin yaşadığı evde gizemli olaylar meydana gelmeye başlar. Kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan Annie akıl sağlığını korumak zorundadır.