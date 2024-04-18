UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçı 2 Mayıs tarihinde oynanacak

18 Nisan 2024 14:20 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:27

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanş maçları 18 Nisan Perşembe yani bu akşam oynanacak.

Fenerbahçe ve Olympiakos arasında gerçekleşecek olan maçı kazanan takım yarı finale çıkacak.

Fenerbahçe'nin yanı finale çıkması için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından ise yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

UEFA Avrupa Konferans Lig yarı final maçları 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Yarı final maçlarının rövanş karşılaşmaları ise 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Konferans Ligi'nde finale kalan takımlar ise 29 Mayıs Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.