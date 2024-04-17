UEFA Şampiyonlar Ligi finali Wembley Stadyumu'nda oynanacak
Futbolseverlerin yakından takip ettiği büyük organizasyonda heyecan devam ediyor. Takımlar şampiyonluk için yarışırken bu akşam da çeyrek final karşılaşmaları yaşanıyor. En çok merak edilenler arasında ise final nerede oynanacak, hangi stadyumda soruları yer aldı.
18 Nisan akşamı Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City - Real Madrid mücadeleleri oynanırken final maçının nerede oynanacağı merak konusu oldu.
2024 Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Final, 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecekken çeyrek final mücadeleleri heyecanla devam ediyor.
Wembley Stadyumu, Londra'da bulunmaktadır. 90.000 kişilik kapasiteye sahip olan stat, eski Wembley stadının 2003 senesinde yıkılmasının ardından yapılmıştır.
7 defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali bir defa da FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı. 29 Mayıs 2011 yılında oynanan Manchester United - Barcelona finali burada oynanmıştır.
25 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Bayern Münih - Borussia Dortmund finali de burada gerçekleşti ve Bayern 2-1'lik skorla galip oldu.