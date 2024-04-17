UEFA Şampiyonlar Ligi finali Wembley Stadyumu'nda oynanacak

17 Nisan 2024 23:18 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 23:27

18 Nisan akşamı Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City - Real Madrid mücadeleleri oynanırken final maçının nerede oynanacağı merak konusu oldu.

2024 Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Final, 1 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecekken çeyrek final mücadeleleri heyecanla devam ediyor.

Wembley Stadyumu, Londra'da bulunmaktadır. 90.000 kişilik kapasiteye sahip olan stat, eski Wembley stadının 2003 senesinde yıkılmasının ardından yapılmıştır.

7 defa UEFA Şampiyonlar Ligi finali bir defa da FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı. 29 Mayıs 2011 yılında oynanan Manchester United - Barcelona finali burada oynanmıştır.

25 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Bayern Münih - Borussia Dortmund finali de burada gerçekleşti ve Bayern 2-1'lik skorla galip oldu.