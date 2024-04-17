Uğur Dündar'ın eşi Yasemin Baradan Dündar hayatı ve biyografisi | Barış Manço'nun klibinde de oynadı

17 Nisan 2024 12:14 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:37

Barış Manço'nun klibinde oynayan Uğur Dündar'ın eşi Yasemin Baran Dündar'dır

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'nın programında yaptığı açıklamaların ardından gazeteci Uğur Dündar gündeme gelmişti.

Duygu Nebioğlu ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etti.

Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar Uğur Dündar'ın eşi Yasemin Baradan Dündar'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.

Yasemin Baradan Dündar 5 Eylül 1971 yılında dünyaya gelmiştir. 1989 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş ve mankenliğe başlamıştır.

Barış Manco'nun "Can Bedenden Çıkmayınca" adlı şarkısının klibinde yer almıştır.

22 yaşında ise Uğur Dündar ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.