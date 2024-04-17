Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara kim? Uğur Dündar'dan Müge Anlı'ya açıklama

17 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:44

Duygu Nebioğlu'nun ablası Uğur Dündar'ın kızı mı, sorusuna cevap aranıyor. Metin Akpınar’ın öz kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, ‘Ablamın babası da ünlü bir gazeteci’ diye açıklama yapınca bu sözler medya dünyasında büyük merak uyandırdı. Peki, Uğur Dündar'ın da babalık testi yaptırdığı Dilara kimdir? Duygu Nebioğlu’nun ablası Uğur Dündar'ın kızı mı çıktı?

UĞUR DÜNDAR'IN DA BABALIK TESTİ YAPTIRDIĞI DİLARA KİM?

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'ndan gündeme bomba gibi bir iddia atmıştı. Nebioğlu, ‘Ablamın babası da ünlü bir gazeteci’ diyerek çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

Nebioğlu'nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla reddetti.

DİLARA UĞUR DÜNDAR'IN KIZI MI?

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Uğur Dündar, sosyal medya hesabından "Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'YA KONUŞTU

Müge Anlı da iddialar sonrası Uğur Dündar ile görüştü. Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada Dündar'ın kızların annesiyle hiç görüşmediği ve babalarının kendileri olmadığını belirtterek Dündar'ın "Eğer kızlarım olsaydı onlara sahip çıkardım" dediğini aktardı.

DUYGU NEBİOĞLU RAPORA İTİRAZ EDECEK

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ise rapora itiraz edeceklerini şu şekilde duyurdu;

"Dört kız kardeş olarak en büyük isteğimiz annemizin ortaya çıkması. Annem konuşursa zaten her şey çözülecek. Benim mücadelem de annemi bulmak için. Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyasından açıkladığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz. Mahkeme süreci hâlâ devam ediyor. Hukuk mücadelemiz de devam ediyor. Annemi bulursak zaten her şey tüm yönleriyle aydınlanacak."

Öte yandan Dilara'yı sosyal medya üzerinden görenler ise "Cidden benziyor", "Uğur Dündar'a benzettim" ifadelerini kullandı.