Uğur Dündar'ın Müge Anlı'ya babalık davası hakkında attığı mesajda ne dedi? "7 ayda çıkan adli tıp raporum..."

17 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:20

DNA testiyle babasının Metin Akpınar olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın bir diğer kızı olan ablasının babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etti.

Ablasının babalık davası açtığını söyleyen Nebioğlu'nun açıklamaları sonrası Uğur Dündar, Müge Anlı'ya babalık davası ile ilgili mesaj iletti.

Uğur Dündar ile görüşen Müge Anlı, Dündar'ın kızların annesi Suphiye Orancı hiç görüşmediğini ve babalarının kendisi olmadığını, kızları olsa onlara sahip çıkacağı mesajını canlı yayında açıkladı.

Müge Anlı canlı yayında mesajı aktarmaya şu sözlerle başladı:

"Duygu'cum Uğur Dündar'dan mesaj var.

Değerli Müge ben bu kadını ilk kez görüyorum. Dava dilekçesine göre 1985 yılında İzmir'de tanışımız ve birlikte yaşamışız. Oysa o yıllarda benim İzmir'le hiçbir ilgim yok.

Kaldı ki benim 7 ayda çıkan adli tıp raporum hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar net."

Canlı yayında Duygu Nebioğlu'nun sanırım biraz sinirlendi dediği Uğur Dündar, Müge Anlı'ya bir mesaj daha ileterek, "Duygu'ya da sevgilerimi ilet lütfen. Onu çok sevdim. Telefonuna ulaşabilirsem onunla da konuşur ve yardımcı olmaya çalışırım." dedi.