Umut Meraş, eşinin doğum yapması sebebiyle maçta forma giymeyecek

19 Nisan 2024 18:09 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:13

Bu akşam Süper Lig'de oynanacak mücadele öncesinde Meraş'ın ve Emrecan Terzi'nin kadrodan çıkarılmasının ardından taraftalar neden yok sorusuna cevap aradı.

20 Aralık 1995 yılında dünyaya gelen futbolcu, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için kamptan, izin dahilinde ayrıldı.

Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde risk olması sebebiyle bu akşamki mücadelede yer almayacak.

Takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı kamptan ayrılmıştır. Umut Meraş’ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur."

Karşılaşma 20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.