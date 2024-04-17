Uygulamalı eğitim nedir, bölümleri neler?

17 Nisan 2024 18:51 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 18:52

Hem sözlü hem uygulamalı olarak işlenen dersler birçok bölüm için öğrencilere fazlasıyla fayda sunuyor. Hem teorik hem pratik eğitimle öğrenciler mesleki öğrenimlerini daha çabuk kazanıyor.

Öğrencilere deneyim kazandıran uygulamalı eğitimin öğrenim hayatının önemli bir parçasını oluşturur.

Örneğin hemşirelik okuyan bir öğrenciye sözlü anlatarak damar yolu açtırılmaz. Önce anlatılır, sonra gösterilir, en sonunda ise pratiğe dökmesi beklenir.

İşte bu sebepten uygulamalı eğitim çok önemlidir.





