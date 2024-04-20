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20 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 13:55

Uzaya giden ilk Suriyeli astronotu Muhammed Faris kalp krizi nedeniyle Gaziantep'te hayatını kaybetti

Suriye'nin uzaya giden ilk astronotu olan Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti. Vatandaşlar Muhammed Faris kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Uzaya giden ilk Suriyeli astronotu Muhammed Faris kalp krizi nedeniyle Gaziantep&#039;te hayatını kaybetti

Uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olan Muhammed Faris, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle 19 Nisan Cuma günü hayatını kaybetti. 

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Muhammed Faris'in hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Uzaya giden ilk Suriyeli astronotu Muhammed Faris kalp krizi nedeniyle Gaziantep'te hayatını kaybetti - 1. Resim

Muhammed Faris, 26 Mayıs 1951 tarihinde Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya geldi.

1973 yılında Halep Hava Harp Okulu'ndan mezun odluktan sonra Albay rütbesiyle Suriye Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev aldı.

30 Eylül 1985'te uzay uçuş programına katılmak üzere seçildi. 

2 yıllık eğitimin ardından 22 Temmuz 1987'de uzaya gitti ve 7 gün 23 saat 5 dakika orada kaldı. 

Uzaydan döndükten sonra Suriye Hava Kuvvetleri'ndeki görevine geri döndü. 

Evli ve üç çocuk babası olan Muhammed Faris, Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınmıştır. 

Kaynak: TGRT Haber
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