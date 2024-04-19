Valilik, İstanbul’da beklenen sağanak yağış için uyarıda bulundu
19 Nisan günü Türkiye genelinde hakim olan kapalı havanın ardından vatandaşlar yağmur var mı, saat kaçta başlayacak merak etti. Bugün akşam saatlerinde Valilik, sağanak yağış nedeniyle dikkatli olunması hakkında uyarı paylaştı.
Bugün, İstanbul'da beklenen yağışın ne zaman başlayacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün sağanak yağmur bekleniyor.
İstanbul Valiliği, beklenen hava durumu ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Meteoroloji’ye göre; İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Ani sel baskınlarına karşın dikkatli olunması gerektiği söylendi.
Cumartesi günü sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de de yağış beklenmektedir.