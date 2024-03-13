Valorant Ramazan Topluluk Turnuvası 2024'de toplam 77.500 TL ödül verecek
Valorant severler için heyecan dolu bir haber! Ramazan ayında düzenlenecek topluluk turnuvasında 77.500 TL değerinde ödül havuzu oyuncuları bekliyor. Peki, Valorant Ramazan Topluluk Turnavası 2024 kaydı nasıl, nereden yapılır? Turnuva kuralları nedir? İşte detaylar...
Ramazan Topluluk Turnuvası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Valorant tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuvada, takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra büyük ödüllerin sahibi olma şansı da bulunuyor. Valorant Ramazan Topluluk Turnavası 2024 kaydı nasıl, nereden yapılır? Turnuva kuralları nedir? Detaylar haberimizde!
VALORANT RAMAZAN TURNUVA KAYDI
Turnuvaya katılmak isteyen takımların TETO Games platformu üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Takım kaptanları, oyuncuların platforma giriş yapmasının ardından takım kaydını oluşturmalı ve tüm takım üyelerini eklemelidir. Kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.
VALORANT TURNUVA KURALLARI NEDİR?
Turnuvanın kurallarına göz atmak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Tüm katılımcıların bu kurallara dikkatle uyması önemlidir. Turnuva süreci ve iletişim, TETO Games Discord sunucusu üzerinden gerçekleştirilecektir. Tüm takımların sunucuya katılımı zorunludur.
VALORANT RAMAZAN TOPLULUK TURNUVASI ÖDÜL HAVUZU
Birinci takım: 22.500 TL
İkinci takım: 16.250 TL
Üçüncü takım: 11.250 TL
Dördüncü takım: 7.500 TL
Beşinci takım: 5.000 TL
Altıncı takım: 5.000 TL
Yedinci takım: 5.000 TL
Sekizinci takım: 5.000 TL
Turnuva ödülleri, 30 Nisan 2024 tarihine kadar oyuncuların TETO Games hesaplarına bakiye olarak aktarılacaktır. Oyuncular, platform üzerinden bu ödülleri banka hesaplarına nakit olarak çekebileceklerdir.