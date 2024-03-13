Valorant Ramazan Topluluk Turnuvası 2024'de toplam 77.500 TL ödül verecek

13 Mart 2024 20:38 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:10

Ramazan Topluluk Turnuvası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Valorant tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuvada, takımlar arasındaki rekabetin yanı sıra büyük ödüllerin sahibi olma şansı da bulunuyor. Valorant Ramazan Topluluk Turnavası 2024 kaydı nasıl, nereden yapılır? Turnuva kuralları nedir? Detaylar haberimizde!

VALORANT RAMAZAN TURNUVA KAYDI

Turnuvaya katılmak isteyen takımların TETO Games platformu üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Takım kaptanları, oyuncuların platforma giriş yapmasının ardından takım kaydını oluşturmalı ve tüm takım üyelerini eklemelidir. Kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.

VALORANT TURNUVA KURALLARI NEDİR?

Turnuvanın kurallarına göz atmak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Tüm katılımcıların bu kurallara dikkatle uyması önemlidir. Turnuva süreci ve iletişim, TETO Games Discord sunucusu üzerinden gerçekleştirilecektir. Tüm takımların sunucuya katılımı zorunludur.

VALORANT RAMAZAN TOPLULUK TURNUVASI ÖDÜL HAVUZU

Birinci takım: 22.500 TL

İkinci takım: 16.250 TL

Üçüncü takım: 11.250 TL

Dördüncü takım: 7.500 TL

Beşinci takım: 5.000 TL

Altıncı takım: 5.000 TL

Yedinci takım: 5.000 TL

Sekizinci takım: 5.000 TL

Turnuva ödülleri, 30 Nisan 2024 tarihine kadar oyuncuların TETO Games hesaplarına bakiye olarak aktarılacaktır. Oyuncular, platform üzerinden bu ödülleri banka hesaplarına nakit olarak çekebileceklerdir.