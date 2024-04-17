VALORANT sıra devre dışı hatası çözümü 2024

17 Nisan 2024 08:01 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:06

VALORANT, Riot Games tarafından düzenli olarak güncellenen ve rekabetçi atmosferiyle tanınan birinci şahıs nişancı oyunudur. Ancak, oyuncular zaman zaman "Sıra Devre Dışı" hatası ile karşılaşabilirler. Bu hatanın nedenleri arasında sistemsel sorunlar veya Riot Games'in yapmış olduğu güncellemeler yer alabilir.

Rekabetçi sıranın devre dışı bırakılması, genellikle oyunun güncellenmesi veya sistemde meydana gelen bir hatadan kaynaklanır. Riot Games, deneyimi korumak ve maçların adil kalmasını sağlamak için bilinçli olarak rekabetçi modu devre dışı bırakabilir.

VALORANT'ta "Sıra Devre Dışı" hatasını çözmek için ilk adım, oyuncuların oyunu yeniden başlatmasıdır. Riot Games, genellikle sosyal medya hesapları üzerinden herhangi bir sıra değişikliğini duyurur. Bu süre zarfında, rekabetçi sıranın geri gelmesini beklemek yeterli olabilir.

Bu durumda, oyuncuların basitçe oyunu yeniden başlatması sorunu çözebilir.

Büyük güncellemelerden önce, Riot Games genellikle sunucu bakımı yapar. Çoğu durumda, bu sorun birkaç saat içinde kendiliğinden çözülür ve oyuncular tekrar rekabetçi modda oynayabilirler.