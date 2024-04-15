Valorant’ta erişim problemi yaşanıyor 15 Nisan (Grup hazır değil hatası)

15 Nisan 2024 23:26 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:37

Free-to-play çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunu olan Valorant'ta bugün bazı teknik problemler meydana gelmesinin ardından çöktü mü merak edildi.

15 Nisan akşamı oyunda bazı sorunlar meydana geldi. Ekipten açıklama gelmesi ve oyunun düzelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Bazı kullanıcılar oyuna sorunsuz olarak girebildiğini bildirirken kullanıcıların bazıları erişim problemi yaşadığını belirtti. Kısa süre içerisinde sorunsuz olarak oyuna devam edilmesi bekleniyor.

Downdetector raporları şöyle:

Oyununda yer alan bazı ajanlar:

Jett, Raze, Phoenix, Reyna, Yoru, Neon, Iso, Sage, Cypher, Killjoy, Chamber, Deadlock, Breach, Skye, KAY/O, Fade, Sova, Gekko, Omen, Brimstone, Viper, Astra, Harbor.