Vücudumuzda bor var mı? Uçak yakıtı için önerilmişti! İşte, bor açısından zengin yiyecekler ve merak edilenler

16 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:12

Bor açısından zengin yiyecekler neler, gündeme gelen bir maden şirketinin haberlerinin ardından merak edildi. Bir soda markasında bor madeninin tespit edilmesinin ardından bor minerali hakkında detaylar merak edildi.

Bor minerali hakkında tüm detaylar haberimizde yer almakta.

BOR AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER

B harfi ile simgelenen ve atom numarası 5 olan bor mineralinin en zengin kaynakları Türkiye’de yer almaktadır.

En önemli bor kaynakları topraklar ve sulardır. Bitkilerden insana gıda zinciri ile geçmekte. Bor mineralinin 1-13 mg/L’den fazla tüketmek insan sağlığı için zararlıdır.

İçme suyunda ise bor minerali sınırı 5 mg/L olarak önerilmektedir.

Fındık, ceviz, fasulye, vişne, elma, üzüm, pancar, biber ve baklagillerde yüksek miktarda bor minerali bulunmakta.

Bor mineralinin en çok kemikler ve bağışıklık sistemini etkilediği tespit edilmiştir.

Bor, kalsiyum ve D vitamini gibi vücut minerallerinin düzenlenmesinde yardımcı olur.

Yüksek dozlarda alınan bor ise karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkileyebilir.

VÜCUDUMUZDA BOR MİNERALİ BULUNUR MU?

Bor mineralinin insan vücudunda düşük bir miktarda ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte. Ancak sağlık uzmanlarının bunun tüketimi hakkında sık sık uyardığı görülmekte.

Her mineral için bir sınır olduğunun altı çizilirken bor için de aynı durum söz konusu.

Bu nedenle tüketimi ve içeriklerde kullanımı sınırlandırılmıştır.