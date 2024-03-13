X’in sahibi Musk ile Amazon’un sahibi Jobs’ın imzaları satışta

13 Mart 2024 14:31 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:30

Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları açık artırmada satılıyor. ABD'de bir müzayede şirketi, Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzalarını açık artırmada satıyor. Açık artırma 21 Mart'a kadar sürecek. Peki, Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları ne kadar, kaç para?

X’İN SAHİBİ ELON MUSK’IN İMZASI

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait kartvizitindeki siyah keçeli kalemle atılan imzası, 2 bin 500 dolara satışa çıkarıldı. Musk'ın imzalı kartvitizi 2 bin 500 dolara satışa çıktı.

AMAZON’UN SAHİBİ STEVE JOBS’IN İMZASI

2011'de hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu Jobs'ın imzası, 2003'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mountain View'de bulunan Century Cinema 16'da gösterilen 'Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti' filmi biletinin üzerine atılmış şekilde satılıyor.

Bir hayranının imzasını istemek için filmin sonuna kadar beklediği Jobs, elinde bir kağıt parçası olmadığı için imzalamak için kendi sinema biletini çıkarıp imzalamış. Jobs'ın imzası ise 8 bin dolara açık artırmaya çıkarıldı.