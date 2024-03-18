Yaban Çiçekleri Behice karakterini Bige Önal oynuyor

18 Mart 2024 14:59 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:24

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart günü izleyici ile buluşacak. Akın Akınözü, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı Yaban Çiçekleri'nin Behice karakterini kimin oynadığı araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Yaban Çiçekleri Behice kim? Detaylar...

YABAN ÇİÇEKLERİ BEHİCE KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan Behice karakterini Bige Önal oynamaktadır.

BİGE ÖNAL KİMDİR?

1 Şubat 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan'ın kızı olan Önal, Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdi. Lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden tamamladı. 2007 yılında Kısmetim Otel dizisi ile oyunculuğa başladı.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİM?

Yeni başlayan dizininin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal.