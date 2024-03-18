Yaban Çiçekleri Berna karakterini kim oynuyor? Gerçek adı nedir?

18 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:28

Yaban Çiçekleri dizisinin karakterlerinden biri olan Berna karakterini kimin oynadığı araştırılıyor. Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart'ta ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Berna karakterini ise Büşra Pekin oynuyor. İşte Berna karakterine dair bilgiler...

YABAN ÇİÇEKLERİ BERNA KİM?

Berna karakterini Büşra Pekin oynuyor. Pekin, Berna Ataman karakterini oynamaktadır.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Pekin, babasının işi gereği Arabistan'da doğdu. İzmir'de büyüyen Büşra Pekin, Yaşar Neng Koleji’nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School’da bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. En Son Babalar Duyar dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlarla tanıştıktan sonra 2005 senesinde BKM Mutfak oyuncularından olmuştur. 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı. 2009 senesinde vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Çok Filim Hareketler Bunlar filminde de rol alan Pekin, Şirin Hatun karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisinde de yer aldı. Pekin, Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de rol aldı.