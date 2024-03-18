Yaban Çiçekleri'nde Ela karakterini Aslıhan Malbora oynuyor

18 Mart 2024 14:06 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:15

ATV'de yayınlanan Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan Ela karakterini kimin oynadığı araştırılıyor. Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı dizide yer alan Ela karakteri gündemde olurken gerçekte kim olduğu da merak edildi. İşte Yaban Çiçekleri Ela hakkında...

YABAN ÇİÇEKLERİ ELA KİM?

Yaban Çiçekleri dizisinde başrolde yer alan Ela Ataman karakterini Aslıhan Malbora oynamaktadır.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

27 Mart 1995 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde eğitim alan Malbora, Seven Ne Yapmaz dizisinde Zeynep karakterini oynadı. Kalbimin Sultanı dizisinde de Saliha Sultan'ı oynadı. En son Darmaduman dizisinde Ece Servet rolünü oynadı.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI!

ATV'nin yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri'nde yer alan isimler şöyle:

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal.