Yaban Çiçekleri'nde Gökhan karakterini Serhat Teoman oynuyor

18 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:40

ATV'nin yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri'nde yer alan Gökhan karakterini kimin oynadığı araştırılanlar arasında yer aldı. 25 Mart günü izleyici ile buluşacak olan Yaban Çiçekleri dizisinin oyuncu kadrosu araştırılırken Gökhan karakterini kimin oynadığı da araştırıldı. Peki, Yaban Çiçekleri Gökhan kim?

YABAN ÇİÇEKLERİ GÖKHAN KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Dizide yer alan Gökhan karakterini Serhat Teoman oynamaktadır.

SERHAT TEOMAN KİMDİR?

4 Haziran 1983 yılında asker olan babasının görev zamanında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitiminden sonra İzmir'e geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olduktan sonra Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yapmıştır. Kuzey Güney dizisinde Burak Çatalcalı karakterini oynadıktan sonra Acil Aşk Aranıyor dizisinde Dr. Sinan rolünü oynadı. Anne dizisinde de Komiser Sinan karakterini oynadı.

YABAN ÇİÇEKLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

ATV ekranlarının yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri'nin çekimleri İstanbul ve Ayvalık'ta gerçekleşmektedir.