Yaban Çiçekleri'nde İhsan karakterini Arif Pişkin oynuyor

18 Mart 2024 16:53 - Güncelleme : 18 Mart 2024 17:04

Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisinin İhsan karakteri dikkatleri üzerine çekti. Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosu gündemde olurken kimin oynadığı da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, İhsan karakterini kim oynuyor?

YABAN ÇİÇEKLERİ İHSAN KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

ATV'nin yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan İhsan karakterini Arif Pişkin oynamaktadır.

ARİF PİŞKİN KİMDİR?

30 Kasım 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1999 yılından beri tiyatro eğitmenliği yapan Pişkin, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Eğitimi devam ederken Hamlet, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Zortlangalı, İstanbul Efendisi, Ayışığında Şamata ve Ziyaret'te oynamıştır. 1974 yılında okulu bitirdikten sonra Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nın kurucularından bir tanesi olmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özkan karakterini oynamıştır.

1999 senesinden 2017 senesine kadar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a taşınmıştır. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak 2 sene boyunca çalıştı. İstanbul'a gelmesinin ardından DasDas ve Oyun Atölyesi'nin oyunlarda roller almıştır.

YABAN ÇİÇEKLERİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

ATV'nin yeni projelerinden biri olan Yaban Çiçekleri, 25 Mart'ta izleyici ile buluşacak.