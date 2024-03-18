Yaban Çiçekleri'nde Kenan karakterini Halil Babür oynuyor

18 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:56

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora ve Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart'ta izleyici ile buluşacak. Kenan karakterini gerçekte kimin canlandırdığı da merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi olan Yaban Çiçekleri'nin Kenan karakteri kim?

YABAN ÇİÇEKLERİ KENAN KİM?

Dizide yer alan Kenan karakterini Halil Babür oynamaktadır.

HALİL BABÜR KİMDİR?

26 Haziran 1987 yılında Bitlis'te dünyaya geldi. 2014 senesinde Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2011- 2014 seneleri aralığında Pis Yedili dizisinde Trafo karakterini oynadı. Çukur dizisinde de Veysel karakterini oynamıştır. 2017 yılında Kar filmi ile 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Umut Vadeden Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 2021 yılında Son Yaz dizisinde Soner karakterini oynadı.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal.