Yaban Çiçekleri'nde Nurten karakterini Tilbe Saran oynuyor

18 Mart 2024 16:44 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:45

Akın Akınözü, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart'ta ATV ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosu araştırılırken Nurten karakterini kimin oynadığı da araştırıldı. Tanıtım fragmanını izleyen seyirciler Nurten karakterini kim oynuyor sorusuna cevap aradı.

YABAN ÇİÇEKLERİ NURTEN KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan Nurten karakterini Tilbe Saran oynuyor.

TİLBE SARAN KİMDİR?

21 Mayıs 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Çetin İpekkaya, Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Suat Özturna, Cüneyt Türel, Engin Uludağ ve Müjdat Gezen'in öğrencisi olan Saran, Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenen Tennessee Williams’ın Arzu Tramvayı adlı oyunu ile ilk defa sahneye çıktı. Dormen Tiyatrosu'nda Otel Paradiso oyununda profesyonel olarak rol almıştır. 2014 yılının Eylül ayından itibaren 3 sene boyunca Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri olarak görev almıştır. 2006 senesinden beri Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapıyor.

YABAN ÇİÇEKLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'de yayınlanacak olan Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart'ta ekranlara gelecek.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

25 Mart'ta izleyici ile buluşacak olan Yaban Çiçekleri dizisinde yer alan isimler şöyle:

Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Tilbe Saran, Arif Pişkin, Bige Önal.