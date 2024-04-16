Yabani dizisi Beşiktaş ve Galata’da çekiliyor

16 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:53

Yabani Alaz kim? Bertan Asllani yer aldığı projeler ve biyografisi

Yabani Alaz kim? Bertan Asllani yer aldığı projeler ve biyografisi

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı dizinin sahneleri büyük ilgiyle takip ediliyor. Now Tv kanalında yayınlanan diziye dair merak edilenler...

Yabani dizisinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde çekiliyor.

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Osman Alkaş, Bertan Asllani.

Yaman karakteri Neslihan'ın küçük yaşta kaçırılan oğlu olurken, Rüya karakteri Şebnem ve Metin'in kızıdır.

Salı günleri 20.00'da izleyici ile buluşmaktadır.