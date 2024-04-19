Yalı Çapkını dizisi Beylerbeyi Sakıp Sabancı Yalısı’nda çekiliyor
Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yalı sahnelerinin nerede çekildiği merak edilirken hangi yalıda çekiliyor sorusu araştırıldı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı diziye dair bilgiler haberimizdedir...
23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizide yer alan yalı sahneleri büyük ilgi çekiyor. Seyircilerin büyük heyecanla takip ettiği dizinin sahnelerine dair...
Yalı Çapkını dizisinde yer alan yalı bölümleri Beylerbeyi Sakıp Sabancı Yalısı’nda çekilmektedir.
Dizinin ilk bölümleri Gaziantep'te çekiliyordu. Şimdi ise sahneler İstanbul'da gerçekleşmektedir.
Sevilerek takip edilen dizi Cuma günleri 20.00'da ekranlara geliyor.
Oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer.