Yalı Çapkını dizisinde Mezide karakterini İlkay Kayku oynuyor

19 Nisan 2024 22:08 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:09

Yalı Çapkını Tarık kimdir, gerçek adı ne? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde rol aldı?

Yalı Çapkını Tarık kimdir, gerçek adı ne? Baran Bölükbaşı hangi dizilerde rol aldı?

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Yalı Çapkını Saffet kimdir, gerçek adı ne? Ediz Akşehir kaç yaşında, instagram hesabı ne?

23 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde yer alan Mezide karakteri dikkatleri üzerine çekti. Gerçekte kim olduğu da araştırılıyor.

Karakteri İlkay Kayku oynamaktadır.

Yeni karakter, Hattuç tarafından kuyuya atılan birisidir.

14 Kasım 1972 yılında Kastamonu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tamamladıktan sonra 2022 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavını kazandı.

2008 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi “İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı ve Bahçeşehir Üniversitesi “İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi.

2009 senesinde Deniz Yıldızı, Kuma, Beni Affet, Ramo, Barbaros Hayreddin gibi projelerde yer aldı.

Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer