20 Mart 2024 09:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:56
Yalova son dakika deprem! Yalova ve Kocaeli'nde kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Kandilli deprem verileri
Anlık deprem bildirimi sonrasında Yalova son dakika deprem detayları merak edildi. Sismik uyarı bildirimiyle birlikte vatandaşlar hafif sarsıntı hissettiklerini belirtti. Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli son dakika depremlerine dair verileri açıkladı. Yalova ve Kocaeli'nde kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
Yalova ve Kocaeli'nde kaç büyüklüğünde deprem oldu, sorusunun cevabı merak edilmekte.
YALOVA VE KOCAELİ'NDE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Yalova merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. AFAD ve Kandilli son dakika depremlerine ait verileri paylaşmaya devam etmekte.
Kaynak: TGRT Haber