Yapay zekadan faydalanılan ilk kalkınma kitabı bölgenin zengin mirasını ortaya koydu!

27 Nisan 2024 00:07 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 00:20

MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

Ardahan Konfederasyonu (ARDA-KON) çalışmaları kapsamında Ardahan'ın geleceğine katkı sunmaya çalışıyor. Genel Başkanı Sami Atıcı’nın yönlendirmesiyle hazırlanan "Ardahan'ın Yükselişi: Potansiyelden Gerçeğe" kitabı, Levent Karadağ öncülüğünde ve yapay zeka teknolojisinin yardımıyla, Ardahan'ın kalkınma potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

YAPAY ZEKA İLE DERİNLEMESİNE ANALİZ

Kitap, Ardahan Üniversitesi koordinatörlüğünde bir araya gelen akademisyenler, iş insanları, STK temsilcileri ve il yönetim temsilcilerinin tespit ettiği sorunları yapay zeka ile analiz etti. Ardahan'ın karşılaştığı zorluklara yönelik en etkili çözüm önerileri belirlenmeye çalışıldı. Bu süreç, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını dönüştürmeyi hedefleyen stratejik ve uygulanabilir öneriler sunuyor.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR

Kitap; turizm, tarım, hayvancılık, eğitim ve altyapı gibi çeşitli alanlarda yaşanan sorunları ele alıyor. Özellikle Ardahan'ın turizm potansiyelini maksimize etmek, sürdürülebilir tarım pratiklerini teşvik etmek ve eğitim kalitesini artırmak için yapay zekadan elde edilen verilerle desteklenen çözümler sunuluyor.

"Ardahan'ın Yükselişi: Potansiyelden Gerçeğe" kitabı, Türkiye'nin diğer illeri için de bir ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Kitap, diğer bölgelerin de kendi iç dinamiklerini anlamaları ve kalkınma stratejilerini geliştirmeleri için yapay zeka kullanımının önemini vurguluyor. Bu bağlamda, her ile gönderilecek olan kitaplar, yerel yönetimler ve politika yapıcılar için bir rehber niteliği taşıyor.

Levent Karadağ tarafından derlenen ve yapay zeka destekli bu kapsamlı çalışma, Ardahan'ın ve Türkiye'nin diğer bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. "Ardahan'ın Yükselişi: Potansiyelden Gerçeğe", bölgesel kalkınma konusunda yeni bir sayfa açmayı ve kalkınma politikalarında yapay zeka kullanımının potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor.