17 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:00
Yemekteyiz Tuğba Melser'in hayatı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yer alan Tuğba Melser hakkında kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Aynı zamanda müzisyen olan ve sosyal medyada birçok takipçisi olan isim ile ilgili merak edilenler...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Konya'da dünyaya gelen Tuğba Melser, Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında yarışıyor. İzleyiciler ise kim olduğunu araştırmakta.
Konya'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimi Yalova'da tamamlamıştır. Annesi gibi müzisyen olan Melser'in Yalancı, Oscar, Sükut ve Gelsen isimli şarkıları vardır.
Sosyal medyada da takipçi kitlesi olan isim, Instagram'da "@tugbamelser" kullanıcı adıyla yer alıyor. 57 bin takipçisi bulunmaktadır.
Kaynak: TGRT Haber