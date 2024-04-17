Yemekteyiz Tuğba Melser'in hayatı

17 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:00

Konya'da dünyaya gelen Tuğba Melser, Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında yarışıyor. İzleyiciler ise kim olduğunu araştırmakta.

Konya'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimi Yalova'da tamamlamıştır. Annesi gibi müzisyen olan Melser'in Yalancı, Oscar, Sükut ve Gelsen isimli şarkıları vardır.

Sosyal medyada da takipçi kitlesi olan isim, Instagram'da "@tugbamelser" kullanıcı adıyla yer alıyor. 57 bin takipçisi bulunmaktadır.