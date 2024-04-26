Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler duraklatıldı

26 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:11

Bugün Yenikapı hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler de duraksama yaşandı. Ulaşım aracı olarak M2 hattını kullanan vatandaşlar neden çalışmıyor sorusuna cevap aradı.

26 Nisan günü Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi gerçekleşti.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: