Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler duraklatıldı
26 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:11

Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler duraklatıldı

26 Nisan günü öğlen saatlerinde metro hattında intihar olayının yaşanmasının ardından son durum nedir merak edildi. Yenikapı-Hacıosman hattında seferlerin aksamasının ardından ne zaman düzelecek araştırıldı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler duraklatıldı

Bugün Yenikapı hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler de duraksama yaşandı. Ulaşım aracı olarak M2 hattını kullanan vatandaşlar neden çalışmıyor sorusuna cevap aradı.

26 Nisan günü Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi gerçekleşti. 

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."
Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...