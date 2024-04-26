26 Nisan 2024 15:08 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:11
Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler duraklatıldı
26 Nisan günü öğlen saatlerinde metro hattında intihar olayının yaşanmasının ardından son durum nedir merak edildi. Yenikapı-Hacıosman hattında seferlerin aksamasının ardından ne zaman düzelecek araştırıldı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bugün Yenikapı hattında intihar girişimi yaşanması sebebiyle seferler de duraksama yaşandı. Ulaşım aracı olarak M2 hattını kullanan vatandaşlar neden çalışmıyor sorusuna cevap aradı.
26 Nisan günü Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi gerçekleşti.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."
Kaynak: TGRT Haber