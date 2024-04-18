Yozgat’ta Ezine Pazarı, Deliler ve Kırıkkale fay hatları var

18 Nisan 2024 19:29 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:34

KAF üzerinde meydana gelen 1939 Erzincan depremi en büyük hareketlerden biridir. Ezine Pazarı köyüne kadar kırılan bu hat önemli hasara sebep olmuştu. Yozgat'ta bulunan fay hatlarına dair bilgiler...

Yozgat'ta Ezine Pazarı, Deliler ve Kırıkkale fay hattı vardır. Ezine Pazarı Fayı, iki kola ayrılmaktadır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, en hızlı hareket eden ve en aktif sağ yanal atılımlı faylardan bir tanesidir.

KAF, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası ve Avrasya Levhasının arasında kalması sebebiyle yüksek sismik aktiviteye sahiptir.

1100 km uzunluğundadır ve sağ yönlüdür. Van Gölü'nde Saros Körfezi'ne kadar kapsamaktadır. Birçok parçadan oluşur.