Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Ek zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara geçecek? ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHİ...Zamlı emekli aylığı bu ay yatar mı?

12 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:42

Emekli zam farkı ödeme tarihi 2024, emekli olmuş vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklileri 2024 yılında yüzde 37.57 oranında zam aldı. Peki, emekli maaşına ek zam gelecek mi? İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ek zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacak?

EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ NE KADAR?

Emekli maaşına yapılacak ek zam görüşmeleri için gözler Kabine’ye çevrildi. Kabine toplantılarında önceliğin emeklilere verileceği konuşulmaya başlandı. Kabine’den emekliler için ne karar çıkacak? Zamlı emekli maaşı bu ay hesaplara geçecek mi?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağkur ve Tarım emeklileri hesaplarına yatacak olan zamlı emekli maaşlarını bekliyor. Zamlı maaşlar Bakanlığın belirlediği tarihlerde hesaplardan çekebilecek. SSK Bağkur ocak zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatacak? İşte, SGK 4A,4B,4C emekli maaşı (aylığı) ödeme takvimi nasıl?

2024 yılında en düşük emekli maaşı mevcutta 7500 lira oldu. Ocak 2024 zammıyla emeklinin ek zam beklentileri de arttı. En düşük emekli maaşına ciddi oranda artış gelmesi bekleniyor. 2024 emekli zam farkı ödeme tarihi ne zaman?

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI BU AY YATAR MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler zamlı emekli maaşları hakkında şu açıklamada bulundu: “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz"

Emekliler maaşları 17’si itibari ile alamaya başlıyor. Kanunlaşma bu tarihe yetişmezse aradaki fark emeklilere daha sonra yatırılacak.

Zamlı emekli maaşı beklentisi ise şöyle;

En düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL ile 11 bin 500 TL…

SSK ve Bağkur emeklilerinin ise 11-12 puan artırılarak yüzde 49.25’e çıkarılması bekleniyor.