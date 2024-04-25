Zehra Güneş Vakıfbank ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Zehra Güneş'in Vakıfbank ile sözleşmesini uzatıp uzatmadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Taraftarlar Zehra Güneş'in Fenerbahçe Opet'e transfer olup olmayacağını da merak ediyor. Detaylar haberimizde...
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Vakıfbank ile olan sözleşmesinin bitimine kısa süre kala taraftarlar tarafından hangi takıma gideceği merak edilmeye başlandı.
Başarılı voleybolcunun Fenerbahçe Opet'e transfer olacağı iddia ediliyordu.
Sporx'in haberine göre Zehra Güneş mevcut takımı Vakıfbank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Zehra Güneş'in gelecek sezon VAkıfBank'ta birinci kaptanlığa getirileceği de iddia ediliyor.
A Milli Voleybol Takımı'nın maç programı ise şöyle:
1. Hafta - Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 saat 20.00 / Japonya - Türkiye
16 Mayıs 2024 saat 20.00 / Hollanda - Türkiye
18 Mayıs 2024 saat 20.00 / İtalya - Türkiye
19 Mayıs 2024 saat 20.00 / Fransa - Türkiye
2. Hafta Arlington-Teksas/Amerika
29 Mayıs 2024 saat 22.30 / Almanya - Türkiye
31 Mayıs 2024 saat 03.30 / Sırbistan - Türkiye
1 Haziran 2024 saat 21.00 / Güney Kore - Türkiye
2 Haziran 2024 saat 23.00 / ABD - Türkiye
3. Hafta - Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 saat 12.00 / Türkiye - Tayland
13 Haziran 2024 saat 15.30 / Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
15 Haziran 2024 saat 15.30 / Çin - Türkiye
16 Haziran 2024 saat 12.00 / Brezilya - Türkiye