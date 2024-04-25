Zehra Güneş Vakıfbank ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

25 Nisan 2024 16:25 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:51

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in Vakıfbank ile olan sözleşmesinin bitimine kısa süre kala taraftarlar tarafından hangi takıma gideceği merak edilmeye başlandı.

Başarılı voleybolcunun Fenerbahçe Opet'e transfer olacağı iddia ediliyordu.

Sporx'in haberine göre Zehra Güneş mevcut takımı Vakıfbank ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Zehra Güneş'in gelecek sezon VAkıfBank'ta birinci kaptanlığa getirileceği de iddia ediliyor.

A Milli Voleybol Takımı'nın maç programı ise şöyle:

1. Hafta - Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 saat 20.00 / Japonya - Türkiye

16 Mayıs 2024 saat 20.00 / Hollanda - Türkiye

18 Mayıs 2024 saat 20.00 / İtalya - Türkiye

19 Mayıs 2024 saat 20.00 / Fransa - Türkiye

2. Hafta Arlington-Teksas/Amerika

29 Mayıs 2024 saat 22.30 / Almanya - Türkiye

31 Mayıs 2024 saat 03.30 / Sırbistan - Türkiye

1 Haziran 2024 saat 21.00 / Güney Kore - Türkiye

2 Haziran 2024 saat 23.00 / ABD - Türkiye

3. Hafta - Hong Kong/Çin

12 Haziran 2024 saat 12.00 / Türkiye - Tayland

13 Haziran 2024 saat 15.30 / Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

15 Haziran 2024 saat 15.30 / Çin - Türkiye

16 Haziran 2024 saat 12.00 / Brezilya - Türkiye