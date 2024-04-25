Zeugma Antik Kenti, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alıyor

25 Nisan 2024 19:08 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:10

Fırat Nehri'nin kıyısında, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan Zeugma Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli antik yerleşimlerinden biridir. MÖ 3. yüzyılda Seleukos Nikator tarafından kurulan kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde ticaret ve kültür merkezi olarak öne çıkmıştır. Bugün mozaikleriyle ünlü olan Zeugma, kazılar sonucunda ortaya çıkan yapılarla da dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde!

Zeugma, Fırat Nehri'nin stratejik bir geçiş noktasında yer almasıyla önem kazanmıştır.

MÖ 3. yüzyılda Seleukoslar tarafından kurulan kent, Kommagene Krallığı'nın başkenti olmuştur.

Roma İmparatorluğu'na katıldıktan sonra doğu sınırında savunma amacıyla büyük rol oynamıştır.

MS 3. yüzyılda Sasani İmparatorluğu'nun saldırılarına maruz kalan Zeugma büyük ölçüde tahrip olmuş, ardından Romalılar tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Ancak, Arap istilası sonrasında kent terk edilmiştir. Zeugma'nın tarihi, günümüzde yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.