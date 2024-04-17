Zeynep Bastık deviasyonu olduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı

17 Nisan 2024 17:42 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 17:57

Bastık, nefes alamamanın kötü bir şey olduğunu ifade ederek kontrolün ardından teşihisi konulan hastalığını açıkladı. Burnunda deviasyon bulunduğunu söylemesinin ardından ne olduğu merak edildi.

Burun eğriliği olarak da adlandırılan Deviasyon, burnun orta hattında bulunan septum yapısının sağ veya sola doğru eğilmesidir. Nefes alamama, bir tarafın tıkalı olması hissi belirtiler arasındadır. Gece uykusunda horlama ve boğaz kuruluğu da görülmektedir.

Septoplasti ve deviasyon ameliyatı olarak adlandırılan operasyon burun bölmesinin düzeltilmesi ve güçlendirilmesidir. Deviate olmuş nazal septumda nefes almayı engelleyen kıkırdak ve kemikler çıkartılır.

Bastık'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kulak- burun-boğaz randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış. Çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün. Kamu spotu saati."