Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi saat kaçta? ZTK 5. tur günün maç programı...

17 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:19

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan 5. tur müsabakalarının ardından Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve Beşiktaş adını bir üst tura yazdırırken günün sürpriz sonucu Kasımpaşa ve Bandırmaspor arasında oynanan maçtan geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Bandırmaspor adını son 16 turuna yazdırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin yapılacağı tarih henüz belli değil. Bugün ve yarın oynanacak 5. tur müsabakalarının ardından adını son 16 turuna yazdıran tüm takımlar belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13:00 Antalyaspor-Pendikspor

13:00 Başakşehir-Boluspor

17:00 Alanyaspor-Samsunspor

19:00 Adana Demirspor- 24 Erzincanspor

21:00 Fenerbahçe-Adanaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

Beşiktaş