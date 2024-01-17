Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi saat kaçta? ZTK 5. tur günün maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Dün oynanan 5 müsabakanın ardından adını son 16 turuna yazdıran takımlar belli olurken bugün ve yarın oynanacak olan müsabakaların ardından son 16 turuna yükselen diğer takımlar belli olacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? İşte detaylar…
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dün oynanan 5. tur müsabakalarının ardından Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve Beşiktaş adını bir üst tura yazdırırken günün sürpriz sonucu Kasımpaşa ve Bandırmaspor arasında oynanan maçtan geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Bandırmaspor adını son 16 turuna yazdırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin yapılacağı tarih henüz belli değil. Bugün ve yarın oynanacak 5. tur müsabakalarının ardından adını son 16 turuna yazdıran tüm takımlar belli olacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13:00 Antalyaspor-Pendikspor
13:00 Başakşehir-Boluspor
17:00 Alanyaspor-Samsunspor
19:00 Adana Demirspor- 24 Erzincanspor
21:00 Fenerbahçe-Adanaspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
Hatayspor
Ankaragücü
Beşiktaş