Alperen Şengün tarihe geçti: Haftanın en iyi oyuncusu seçildi
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Miami Heat maçında gösterdiği performans ile haftanın en iyi oyuncusu seçildi. Alperen, Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başarmış oldu.
Batı Konferansı'nda Houston Rockets, deplasmanda Doğu Konferansı ekibi Miami Heat'e konuk oldu. 120-113 mağlup olan Houston'da Fred VanVleet, 32 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla mücadeleyi tamamlarken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 22 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 3 top çalmayla double double performansı sergiledi.
ÖDÜL ALAN EN GENÇ OYUNCU
Şengün, gösterdiği performansla Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçilirken Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başardı. Miami Heat'te Tyler Herro, 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Bam Adebayo'nun 22 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle double double performansı galibiyetin mimarı oldu.
GRİZZLİES SEZONU KAPATTI
Memphis Grizzlies forması giyen Ja Morant, antrenman sırasında sağ omzundaki labrum yırtığı nedeniyle sezonu kapattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Morant'a yapılacak ameliyat sonrasında 2024-25 sezonunun başında hazır olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.