Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun serisine son verdi!

08 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi Anadolu Efese 90-80 kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun 13 maçlık galibiyet serisi Anadolu Efes karşısında son buldu.

Müsabakanın birinci yardımcı hakemi Sinem Tetik Akbayrak, rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapamadı. Karşılaşmaya üçüncü periyottan itibaren iki hakemle devam edildi.

LARKİN VE OSMANİ YILDIZLAŞTI

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Ercan Osmani 22'şer sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Anadolu Efes, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 26 karşılaşmada 23 galibiyet elde etti. Maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 25 hafta sonunda 21 galibiyet aldı.

ANADOLU EFES BU SEZON FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Anadolu Efes, bu sezon Fenerbahçe Beko ile tüm kulvarlarda oynadığı 5. maçtan üçüncü kez galip ayrıldı. Ligde oynanan 2 müsabakayı da kazanan lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nde ise rakibine bir karşılaşmada üstünlük sağladı.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nin ilk yarısında oynanan mücadelede ve Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başardı.