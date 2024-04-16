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16 Nisan 2024 23:49 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 23:50

Anadolu Efes THY EuroLeague turnuvasına veda etti

THY EuroLeague’de Anadolu Efes, Virtus Bologna’ya 67-64 mağlup olarak turnuvadan ayrıldı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Anadolu Efes THY EuroLeague turnuvasına veda etti

THY EuroLeague Play-in 1. Tur maçında A. Efes, konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna’ya 67-64’lük skorla mağlup olarak sezonu 10. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Anadolu Efes THY EuroLeague turnuvasına veda etti - 1. Resim

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic, Carlos Peruga, Uros Nikolic

  1. Efes: Larkin 16, Beaubois 5, Bryant 5, Clyburn 22, Thompson, Pleiss 3, Hollatz, Ercan Osmani 6, Oturu 2, Erkan Yılmaz, Willis, Jones 5

Virtus Bologna: Cordinier 2, Lundberg 12, Belinelli 11, Pajola 3, Dobric, Shengelia 13, Hackett 2, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Dunston, Abass 12

Anadolu Efes THY EuroLeague turnuvasına veda etti - 2. Resim

  1. Periyot: 23-21 (A. Efes lehine)

Devre: 36-35 (A. Efes lehine)

  1. Periyot: 50-48 (A. Efes lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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