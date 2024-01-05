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    • 05 Ocak 2024 17:01 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:10

    Bakan Bak, All-Star yolunda Alperen Şengün için destek istedi

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi.

    Bakan Bak, All-Star yolunda Alperen Şengün için destek istedi
    Osman Aşkın Bak, Nba, All-Star, Alperen Şengün

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi.

    BAKAN BAK: "ALL-STAR YÜKLENİYOR"

    Bakan Bak yaptığı paylaşımda "Şimdi destek zamanı! Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy, 3 sayı çizgisi gerisinden 'buzzer beater' etkisinde. All-Star yükleniyor." ifadelerini kullandı.

    ALPEREN ŞENGÜN 7. SIRADA

    Bu arada taraftar oylamasında bugün açıklanan ilk sonuçlara göre Alperen Şengün, All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

    Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

    NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

    Haberler>Basketbol>Bakan Bak, All-Star yolunda Alperen Şengün için destek istedi
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    Osman Aşkın BakNBAAll-StarAlperen Şengün
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