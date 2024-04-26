Ergin Ataman'a skandal tehdidin görüntüleri ortaya çıktı!

26 Nisan 2024 14:18 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:14

Ergin Ataman İsrail tehdidine boyun eğmedi! Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız...

Ergin Ataman İsrail tehdidine boyun eğmedi! Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız...

Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

SKANDAL TEHDİDİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Ergin Ataman'ın Maccabi Tel Aviv maçı sonrası tehdit edildiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

ERGİN ATAMAN: "TÜRKİYE VATANDAŞIYIM. BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ!"

Tecrübeli hoca basın toplantısında yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi teknik ekibinden biri, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos koçuyum. Türkiye Milli Takımı koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN ATAMAN'A DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün oynanan Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrail takımından bir teknik heyet personeli tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı yayımladı.

"HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." ifadelerini kullandı.