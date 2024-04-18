Fenerbahçe'den Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'e astronomik teklif!

18 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:31

THY EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes yıldız basketbolcunun transferi için karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DEN LARKİN'E 3 YIL İÇİN 10 MİLYON DOLAR

Inside EuroLeague'in haberine göre; Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e 3 yıl için 10 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etti.

2018'den bu yana Anadolu Efes forması giyen 31 yaşındaki oyun kurucunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

ANADOLU EFES'TEN 2 YILLIK 6 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz günlerde EuroLeagueTime'ın paylaştığı haberde, Anadolu Efes'in 1.82'lik oyun kurucuya 2 yıl için 6 milyon dolarlık yeni bir sözleşme teklif ettiğini belirtilmişti.

EFES'TEN DAHA UZUN SÖZLEŞME İSTİYOR

Anadolu Efes'in 2 yıllık sözleşme önerisine sıcak bakmayan oyuncunun daha uzun vadeli bir kontrat talep ettiği öne sürüldü.

Larkin'in uzun sözleşme talebi nedeniyle Fenerbahçe'nin fiyat olarak da daha yüksek olan teklifine ilgisini artırabileceği de iddia edildi.

2 KEZ ÜST ÜSTE EUROLEAGUE KAZANDI

2021-2022'de üst üste iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve Anadolu Efes takımının kilit oyuncularından olan Shane Larkin bu sezon da takımını sırtlayan isim oldu.

1.82'lik oyun kurucu forma giydiği 34 maçta, 16.8 sayı, 5.1 asist, 2.9 ribaunt, 1.1 top çalma istatistiği yakalayarak başarılı bir sezona daha imza attı.