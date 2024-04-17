Milli basketbolcu Onuralp Bitim'den kötü haber: Sezonu kapattı!

17 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 09:49

Alperen Şengün’den sakatlığıyla ilgili açıklama

Alperen Şengün’den sakatlığıyla ilgili açıklama

Alperen Şengün'den kötü haber: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti

Alperen Şengün'den kötü haber: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti

NBA'de Chicago Bulls forması giyen milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'den kötü haber geldi. Genç yıldız, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

"SEZONUN GERİ KALANINDA FORMA GİYEMEYECEK"

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

ALPEREN ŞENGÜN DE SEZONU KAPATMIŞTI

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

Bir başka milli basketbolcumuz Alperen Şengün de normal sezonun bitimine kısa bir süre kala yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.